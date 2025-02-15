Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что благодаря надежности президента России Владимира Путина стороны смогли выстроить конструктивное сотрудничество.
По его словам, российский лидер всегда выполнял договоренности, что позволило укрепить экономические связи между странами.
Орбан напомнил, что после возвращения к власти в 2010 году договорился с Путиным оставить исторические споры на усмотрение ученых, сосредоточившись на прагматическом взаимодействии. Этот подход оказался успешным, и сотрудничество приносило результаты. Он подчеркнул, что все достигнутые с Москвой договоренности неизменно выполнялись обеими сторонами.
Глава венгерского правительства также отметил, что его позиция в отношении России отличается от взглядов большинства западных лидеров, которые сейчас демонстрируют крайне негативное отношение к Москве. Интервью с Орбаном было опубликовано на сайте американского журналиста Такера Карлсона.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что США пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации в отношении Венгрии, основанные «на мести».