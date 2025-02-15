Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество

Орбан напомнил, что после возвращения к власти в 2010 году договорился с Путиным оставить исторические споры на усмотрение ученых, сосредоточившись на прагматическом взаимодействии. Этот подход оказался успешным, и сотрудничество приносило результаты. Он подчеркнул, что все достигнутые с Москвой договоренности неизменно выполнялись обеими сторонами.