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В США раскрыли, как Киев устроил самострел истребителю F-16

Истребитель F-16 Вооружённых сил Украины (ВСУ) был сбит собственным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot летом 2024 года из-за отсутствия системы опознавания. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Life.ru

Издание указывает, что причиной стал дружественный огонь, так как на самолётах отсутствовала тактическая сеть Link 16, которая позволяет пилотам передавать геолокацию и избегать обстрелов. Администрация Джо Байдена скрыла эту технологию, а на ЗРК Patriot систему Link 16 убрали, так как не ожидали, что F-16 передадут Украине так быстро.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили киевскому режиму новую партию истребителей F-16. Также на Украину прибыли первые Mirage 2000, их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли самолёты в пух и прах, назвав нерезультативными против российских сил ПВО.