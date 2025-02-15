В США раскрыли, как Киев устроил самострел истребителю F-16

Издание указывает, что причиной стал дружественный огонь, так как на самолётах отсутствовала тактическая сеть Link 16, которая позволяет пилотам передавать геолокацию и избегать обстрелов. Администрация Джо Байдена скрыла эту технологию, а на ЗРК Patriot систему Link 16 убрали, так как не ожидали, что F-16 передадут Украине так быстро.