Орбан рассказал, когда на Украине может наступить мир

Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта.
«Да, определенно, даже раньше. Я так считаю», — ответил Орбан.
Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, «большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше».
По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает «верить в лучшее будущее» для своих детей, добавил Орбан.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.