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Каллас испугалась конфликта с США после заявления Вэнса о Европе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Критические замечания вице-президента США Вэнса по политической обстановке в Европе звучали как провокация, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, цитату приводит телеканал Skynews.

Источник: AP 2024

«Слушая эту речь, мне казалось, что США пытаются спровоцировать нас на конфликт», — сказала она.

По ее словам, ЕС не хочет такого развития событий в отношениях с союзником.

Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

ЕС