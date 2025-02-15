Каллас испугалась конфликта с США после заявления Вэнса о Европе

«Слушая эту речь, мне казалось, что США пытаются спровоцировать нас на конфликт», — сказала она.
По ее словам, ЕС не хочет такого развития событий в отношениях с союзником.
Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.