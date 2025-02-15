Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте нужды Киева в артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера, ключевым вопросом обсуждения стали потребности Киева в артиллерии.
Согласно опубликованному заявлению, стороны также рассмотрели координацию действий с государствами — членами НАТО для формирования единой позиции по урегулированию конфликта. Зеленский подчеркнул, что одним из необходимых условий для завершения боевых действий должны стать «надежные гарантии безопасности» для Украины.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала поведение Зеленского на конференции в Мюнхене в ФРГ. Она обратила внимание на его странную мимику.