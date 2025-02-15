Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте нужды Киева в артиллерии

Согласно опубликованному заявлению, стороны также рассмотрели координацию действий с государствами — членами НАТО для формирования единой позиции по урегулированию конфликта. Зеленский подчеркнул, что одним из необходимых условий для завершения боевых действий должны стать «надежные гарантии безопасности» для Украины.