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Армия США объявила о прекращении приёма на службу трансгендеров*

Соединённые Штаты Америки объявили о прекращении набора трансгендеров* в ряды Вооружённых сил. Эта информация появилась в официальном сообщении на странице армии США в соцсети Х.

«Прием трансгендеров* на военную службу в армии США больше не будет производиться», — указано в заявлении военного ведомства.

Военные также добавили, что ВС США прекратят организацию или поддержку процедур, связанных со сменой пола для своих сотрудников. В заявлении указано, что данное решение вступает в силу немедленно.

Как сообщал ранее Life.ru, президент США Дональд Трамп также утвердил указ, запрещающий трансгендерам* участвовать в женских спортивных мероприятиях. Кроме того, отменено финансирование для образовательных учреждений, которые допускают участие трансгендеров в соревнованиях.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.