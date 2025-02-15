Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине пока невозможно

«Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно… (Владимир) Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета», — заявил Кулеба в интервью немецкому журналу Spiegel.
По словам Кулебы, Зеленский надеется, что к середине лета Европа «наконец-то решится» предоставить больше помощи Киеву.
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.