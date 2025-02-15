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На Украине заявили о недовольстве США правками в соглашении о ресурсах

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых, заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

Источник: © РИА Новости

«Команде Джей-Ди Вэнса не понравились внесенные Украиной правки в это соглашение по ценным минеральным ресурсам, которое на днях привез министр (финансов США. — Прим. ред.) Скотт Бессент», — рассказала она.

Ранее в пятницу «Европейская правда» сообщила о переносе встречи главы киевского режима и американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Причиной, как утверждалось, стало решение Украины доработать проект меморандума о партнерстве. В итоге после передачи документа американская сторона попросила время, чтобы с ним поработать, говорится в публикации.

На этой неделе Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку средства, которые он оценил в 300−350 миллиардов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Как утверждает американский президент, Киев с этим согласился.