Орбан: Сильные лидеры урегулируют конфликт на Украине за шесть месяцев

Ранее Орбан также высказывал опасения, что если Европейский Союз не изменит свою экономическую стратегию, организация может столкнуться с распадом в течение двух-трёх лет. Он подчеркнул, что в таком случае обсуждение выхода из Союза будет бессмысленным.