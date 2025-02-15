Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина» и ранее руководивший запрещенной на Украине партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский не обладает юридической легитимностью для подписания мирного соглашения с Россией.
По его мнению, любое подобное соглашение с его подписью не будет иметь правовой силы.
Медведчук подчеркнул, что переговоры возможны, однако Зеленский не может заключать официальные мирные договоренности, поскольку с 21 мая 2024 года его полномочия истекли. Он указал, что украинская Конституция (часть третья статьи 106) не наделяет экс-президента правом издавать или отменять указы и распоряжения, обязательные к исполнению. В связи с этим, считает Медведчук, даже отмена указа, которым Зеленский запретил переговоры с РФ, в настоящий момент невозможна.
Единственным органом, способным отменить этот запрет, остается Конституционный суд Украины, однако, по словам политика, он утратил кворум 27 января 2025 года из-за истечения полномочий ряда судей и теперь не может принимать решения. В результате, утверждает Медведчук, Зеленский разрушил всю систему легитимной власти в стране, заблокировав работу ее ключевых институтов.
Разграничивая понятия «мир» и «переговоры», Медведчук напомнил о дипломатических контактах, проходивших в 2022 году в Белоруссии и Турции. Эти встречи, по его словам, не привели к урегулированию конфликта, а, напротив, способствовали обострению боевых действий. В частности, он указал, что после переговоров в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли отвела войска из-под Киева, однако Киев, под влиянием Запада, пошел на эскалацию.
Медведчук также усомнился в реалистичности заявлений команды новоизбранного президента США о приоритетности достижения мира в украинском конфликте. По его мнению, Вашингтон должен сначала осознать коренные причины боевых действий, прежде чем предпринимать шаги к их завершению.
Ранее Виктор Медведчук выразил мнение, что западные политические силы используют Владимира Зеленского в качестве прикрытия для своих масштабных коррупционных схем.