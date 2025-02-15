Разграничивая понятия «мир» и «переговоры», Медведчук напомнил о дипломатических контактах, проходивших в 2022 году в Белоруссии и Турции. Эти встречи, по его словам, не привели к урегулированию конфликта, а, напротив, способствовали обострению боевых действий. В частности, он указал, что после переговоров в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли отвела войска из-под Киева, однако Киев, под влиянием Запада, пошел на эскалацию.