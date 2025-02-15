Вице-президент США опроверг свои слова об отправке американских солдат на Украину

Вэнс отметил, что обсуждение возможности отправки американских войск на Украину является абсурдным. Он подчеркнул, что военные США не должны находиться в зонах конфликтов, если это не в национальных интересах и безопасности Штатов.
«Это война только между Россией и Украиной», — добавил он.
Ранее во время выступления на Мюнхенской конференции Вэнс жёстко раскритиковал европейские страны. Он указал, что наиболее серьёзной угрозой для США является не Россия и Китай, а отклонение Европы от её основополагающих ценностей.