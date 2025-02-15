Вице-президент США опроверг свои слова об отправке американских солдат на Украину

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс опроверг информацию, опубликованную в The Wall Street Journal (WSJ), о возможной отправке американских военных на Украину. По словам Вэнса, интервью с ним было неверно интерпретировано. В социальной сети Х он уточнил, что вопрос о размещении войск не стоит на повестке дня.