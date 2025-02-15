Трамп назвал создание валюты БРИКС угрозой для США

Ранее глава Белого дома заявил, что его угрозы ввести высокие пошлины на товары стран БРИКС уже принесли свои плоды. По словам американского лидера, экономический блок «не пережил». Однако саммит БРИКС в 2024 году произвёл настоящий фурор, став местом притяжения для представителей десятков мировых держав. Причём члены объединения даже не собирались создавать свою валюту для альтернативы доллару.