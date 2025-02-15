В документе утверждается, что западные страны, поддерживавшие Гитлера в борьбе против СССР, в конечном итоге сами пострадали от развязанной им войны. Аналогичная ситуация, по мнению автора записки, складывается и сейчас: Запад, используя украинских националистов против России, рискует столкнуться с тем, что распространение нацистской идеологии дестабилизирует и саму Европу.