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Депутат Чернышов обнародовал прогноз Жириновского об украинском нацизме

Нацизм на Украине всколыхнет Европу, свидетельствует его записка от 12 декабря 2017 года.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий ЛДПР, обнародовал записку, написанную 12 декабря 2017 года основателем партии, в которой поднимается вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы.

В документе утверждается, что западные страны, поддерживавшие Гитлера в борьбе против СССР, в конечном итоге сами пострадали от развязанной им войны. Аналогичная ситуация, по мнению автора записки, складывается и сейчас: Запад, используя украинских националистов против России, рискует столкнуться с тем, что распространение нацистской идеологии дестабилизирует и саму Европу.

Чернышов пояснил, что решил опубликовать этот текст в контексте последних событий, подчеркивая его актуальность. Он назвал запись не пророчеством, а точным прогнозом, сделанным выдающимся политиком. По его мнению, если Европейский союз продолжит поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, то в конечном итоге именно он может стать причиной краха объединенной Европы.

Ранее сообщалось, как Владимир Жириновский при своей жизни предсказал встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москве, в ходе которой они договорятся, что Новороссия, Крым и Донбасс войдут в состав России.