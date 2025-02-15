В документе утверждается, что западные страны, поддерживавшие Гитлера в борьбе против СССР, в конечном итоге сами пострадали от развязанной им войны. Аналогичная ситуация, по мнению автора записки, складывается и сейчас: Запад, используя украинских националистов против России, рискует столкнуться с тем, что распространение нацистской идеологии дестабилизирует и саму Европу.
Чернышов пояснил, что решил опубликовать этот текст в контексте последних событий, подчеркивая его актуальность. Он назвал запись не пророчеством, а точным прогнозом, сделанным выдающимся политиком. По его мнению, если Европейский союз продолжит поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, то в конечном итоге именно он может стать причиной краха объединенной Европы.
Ранее сообщалось, как Владимир Жириновский при своей жизни предсказал встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Москве, в ходе которой они договорятся, что Новороссия, Крым и Донбасс войдут в состав России.