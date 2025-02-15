Бут: Винник в тюрьме США до конца не знал о готовящемся обмене

Бут рассказал, что заключённым в американских тюрьмах не сообщают о предстоящем обмене. По его словам, процесс начинается с приказа о временном вызове в суд, и только после успешного обмена заключённый получает документы о помиловании или снижении срока.
«Ты сидишь и абсолютно ничего не знаешь. Как в моём случае — разбудила охрана, сказала: “Все, собирайся”. Куда, чего — естественно, они никогда не говорят. Это такая там процедура и практика», — рассказал Бут.
Напомним, что Александр Винник был арестован в Греции — его заподозрили в кибермошенничестве ещё в 2017 году. Власти страны утверждали, что россиянин возглавлял один из самых крупных сайтов киберпреступности в мире. В феврале этого года Винника освободили из тюрьмы США после того, как Россия согласилась отпустить американца Марка Фогеля.