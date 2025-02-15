Бут: Винник в тюрьме США до конца не знал о готовящемся обмене

Напомним, что Александр Винник был арестован в Греции — его заподозрили в кибермошенничестве ещё в 2017 году. Власти страны утверждали, что россиянин возглавлял один из самых крупных сайтов киберпреступности в мире. В феврале этого года Винника освободили из тюрьмы США после того, как Россия согласилась отпустить американца Марка Фогеля.