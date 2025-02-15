Зеленский: Украина не сможет выжить без военной поддержки со стороны США

Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом NBC признал, что без военной помощи Соединенных Штатов стране будет крайне трудно выстоять.
Он отметил, что, несмотря на сложность подобного сценария, полностью исключать вероятность прекращения поддержки со стороны США в Киеве не могут.
По словам Зеленского, украинское руководство вынуждено учитывать возможность прекращения поставок вооружений и пересматривать возможные варианты развития событий.
Однако он подчеркнул, что не хотел бы даже допускать мысль о том, что Украине придется продолжать боевые действия без поддержки Вашингтона, а также о том, что страны могут утратить статус стратегических партнеров.
Ранее Федеральный суд США обязал администрацию Дональда Трампа возобновить замороженную иностранную помощь.