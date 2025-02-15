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Лукашенко: «Коммунарка» прошла огромный путь от маленькой кофейни до флагмана кондитерской отрасли страны

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов СОАО «Коммунарка» с 120-летием со дня образования легендарной фабрики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«С 1905 года пройден огромный путь от маленькой кофейни до флагмана кондитерской отрасли независимой Беларуси, продукцию которого высоко ценят в нашей стране и далеко за ее пределами», — говорится в поздравлении.

Использование экологически чистого натурального сырья, эффективное внедрение современных технологий, создание необычных рецептов и оригинальных вкусовых сочетаний позволяют фабрике расширять рынки сбыта и завоевывать новых поклонников, констатировал глава государства.

«Неудивительно, что именно сладкая продукция “Коммунарки” в числе первых среди предприятий республики удостоена высшей награды — Государственного знака качества, который стал символом всенародного признания вашей работы», — отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что целеустремленный и инициативный коллектив фабрики приложит все силы для выполнения задач, стоящих перед кондитерской промышленностью.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, счастья и покорения новых профессиональных вершин.

Лукашенко Александр
экономика