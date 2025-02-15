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Лукашенко: Беларусь сохраняет твердый курс на развитие дружественных отношений с Сербией

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, который широко отмечается в этой стране, подтверждает исторический выбор сербского народа и является существенным элементом консолидации общества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«В нынешних непростых условиях Минск сохраняет твердый курс на развитие дружественных отношений с Белградом во многих отраслях», — подчеркнул глава государства. Приоритетное внимание в двух странах уделяют торгово-инвестиционным проектам, гуманитарному сотрудничеству, преемственности традиционных ценностей, среди которых — важность семьи, воспитания молодежи и уважения к героическим страницам прошлого.

«Нам есть чем гордиться и к чему вместе стремиться. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси в делах суверенитета и территориальной целостности Сербии», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу и всему сербскому народу здоровья, мира, гражданского согласия и дальнейших успехов в построении сильного независимого государства, открытого миру и всем людям доброй воли.

«Буду рад приветствовать Вас и Ваших коллег на гостеприимной белорусской земле для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня и международной тематики», — отметил Президент.

Лукашенко Александр