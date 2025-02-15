Лукашенко: подвиги ветеранов войны в Афганистане продолжают жить в сердцах благодарных потомков

«С честью выполняя свой интернациональный долг, вы защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий. Закладывая основу развитой экономики и современной социальной инфраструктуры, открывали для среднеазиатской страны новую страницу ее истории, — говорится в обращении. — Спустя десятки лет подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков. Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ».