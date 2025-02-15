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Лукашенко: подвиги ветеранов войны в Афганистане продолжают жить в сердцах благодарных потомков

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

Президент отметил, что в этот день вспоминают памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли.

«С честью выполняя свой интернациональный долг, вы защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий. Закладывая основу развитой экономики и современной социальной инфраструктуры, открывали для среднеазиатской страны новую страницу ее истории, — говорится в обращении. — Спустя десятки лет подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков. Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ».

Глава государства подчеркнул, что воины-интернационалисты и ветераны войны в Афганистане, внося весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, прививают любовь к Отечеству, содействуют сохранению мира и спокойствия на родной земле. Александр Лукашенко пожелал им крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Обращение Президента Беларуси к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане.

Воинам-интернационалистам,

ветеранам войны в Афганистане.

Уважаемые товарищи!

Сегодня мы вспоминаем памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли.

С честью выполняя свой интернациональный долг, вы защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий. Закладывая основу развитой экономики и современной социальной инфраструктуры, открывали для среднеазиатской страны новую страницу ее истории.

Спустя десятки лет подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков. Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ.

Внося весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи, вы прививаете ей любовь к Отечеству, содействуете сохранению мира и спокойствия на родной земле.

Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Александр Лукашенко.

15 февраля 2025 года.

Лукашенко Александр