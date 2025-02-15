NV: США не одобрили правки Украины в соглашении по добыче полезных ископаемых

Однако по данным источников Reuters, Зеленский выразил сомнения по поводу предложений, которые ему представила американская сторона на встрече с американскими конгрессменами. Один из собеседников агентства рассказал, что Зеленский почувствовал, что его вынуждают подписать документ, который он не успел должным образом изучить. Источник отметил, что президент Украины был недоволен тем, что ему предложили что-то, с чем он должен был либо согласиться, либо отклонить без предварительного ознакомления.