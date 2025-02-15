«Разнес Европу»: в США оценили речь Вэнса

«Все ожидали, что Вэнс начнет говорит про очередную войну, которую непременно нужно вести до конца, про прибыль политических элит от войны, а он просто взял и разнес их», — отметила Оуэнс.
Кроме того, обозреватель выразила надежду, что эта речь заставит европейских политиков крепко задуматься.
Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.