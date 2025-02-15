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«Разнес Европу»: в США оценили речь Вэнса

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европа не ожидала, что вице-президент США Вэнс обрушится на нее с критикой вместо заявлений о новых войнах и потенциальной прибыли от них, сообщила политическая активистка Кэндис Оуэнс на своем Youtube канале.

Источник: AP 2024

«Все ожидали, что Вэнс начнет говорит про очередную войну, которую непременно нужно вести до конца, про прибыль политических элит от войны, а он просто взял и разнес их», — отметила Оуэнс.

Кроме того, обозреватель выразила надежду, что эта речь заставит европейских политиков крепко задуматься.

Ранее в пятницу вице-президент США Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.