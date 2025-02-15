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Китай рассказал, в каком случае будет «действовать до конца» против США

Китай будет «действовать до конца», если США не готовы строить стабильные отношения и нацелены на его подавление, заявил Ван И. Он подчеркнул, что Пекин готов отвечать на любые односторонние ограничения.

Источник: РИА "Новости"

Китай отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США и будет «действовать до конца», если Соединенные Штаты решат подавлять его. Об этом заявил глава МИД страны Ван И на полях Мюнхенской конференции, передает Bloomberg.

По его словам, Китай готов строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США и находить верный путь для сосуществования двух держав.

«Если США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца», — добавил Ван И.

Министр выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон сохранят взаимодействие в долгосрочной перспективе. «Нам нужно усилить обмены, чтобы повысить взаимопонимание и укрепить доверие», — сказал он.

Санкции США дипломат назвал формой запугивания. Ван И заверил, что Китай готов отвечать на любые односторонние ограничения, которые Вашингтон может ввести в дальнейшем.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что ввел против Китая импортные пошлины на общую сумму $600 млрд, что больше, чем при любом другом президенте США.

«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на $600 млрд. Ни один другой президент не вводил столько», — заявил политик.

Трамп в начале февраля подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из Китая, импортируемые в США.

Отвечая Соединенным Штатам, Китай 4 февраля также ввел 10-процентную пошлину на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных.

Помимо этого, китайские власти начали расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства. Также Китай подал иск к США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за пошлин.

До решения Трампа значительная доля товаров из Китая уже облагалась пошлинами в 10 или 25%. Страна является третьим по объему торговым партнером США, в ноябре на ее долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли.

Reuters писал, что введенные Трампом пошлины не помешали китайским поставщикам. Поставщики сообщили, что не испытывают недостатка в заказах и могут брать на себя дополнительные траты из-за высокой рентабельности.

дипломатия
торговля