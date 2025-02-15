— Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход ещё не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности, — рассказал сенатор.
Косачев подчеркнул, что конференция была основана в 1963 году, вскоре после Карибского кризиса, с целью укрепить идеологическое единство Запада. Со временем она стала основной площадкой, на которой американские лидеры НАТО обучали своих европейских союзников принципам трансатлантической солидарности.
Он отметил, что после окончания «холодной войны» коллективный Запад стал мощной силой, превратившись в угрозу миру, создавая все новые проблемы для человечества, передает Telegram-канал политика.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала мимику президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Еще до начала мероприятия Захарова вспомнила о том, как на прошлогодней конференции президент Украины жаловался иностранным политикам на «удар» по киевской детской больнице. Именно с этим Зеленский приехал просить финансовой помощи у других государств.