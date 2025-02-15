Россию за ночь атаковали почти 40 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1088-й

«Как этого можно достичь? Я не знаю другого способа, как тот, при котором российские вооруженные силы должны для этого контролировать территории, находящиеся под киевским режимом. Все иное, на мой взгляд, не сможет обеспечить и гарантировать интересы безопасности РФ. Понимает ли это Трамп и его команда? Вряд ли. Хочется верить, что это может произойти, но быть уверенным в этом нельзя».