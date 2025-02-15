Россию за ночь атаковали почти 40 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1088-й

09:21 Европейские официальные лица считают, что начало реальных переговоров по Украине «еще далеко», несмотря на заявления Трампа, выяснил Bloomberg.
«Необходимо много планирования, прежде чем переговоры могут начаться», — говорится в материале.
09:18 Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе Курской области, пострадал один человек, написал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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08:49 ❗️В Волгограде один человек пострадал после падения БПЛА на кровлю жилого дома, сообщили власти.
08:46 Президенту США Дональду Трампу и его команде еще предстоит осознать, на каких условиях возможно достигнуть мира на Украине, сказал ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он добавил, что Россия хочет добиться гарантий своей безопасности и устранений первопричины конфликта:
«Как этого можно достичь? Я не знаю другого способа, как тот, при котором российские вооруженные силы должны для этого контролировать территории, находящиеся под киевским режимом. Все иное, на мой взгляд, не сможет обеспечить и гарантировать интересы безопасности РФ. Понимает ли это Трамп и его команда? Вряд ли. Хочется верить, что это может произойти, но быть уверенным в этом нельзя».
08:42 Ограничения на работу аэропортов в Ульяновске и Калуге сняли, рассказали в Росавиации.
08:31 Виновные в обстреле журналистов Первого канала военнослужащие ВСУ понесут наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
08:23 В Калужской области на территории промышленного предприятия загорелось одно из строений после падения БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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08:13 Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно приостановили рейсы. Это связано с мерами безопасности.
08:07 SHOT выяснил, что в Волгограде беспилотники целились в местный нефтеперерабатывающий завод.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров, которое было оперативно локализовано и ликвидировано», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
08:03 ⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников: 17 над Волгоградской областью, 12 над Калужской, девять над Ростовской и два Саратовской.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1088-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.