СМИ: Белый дом вынуждает увольняться сотрудников Национального архива США

Ранее журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Трамп запросил у своих советников «список» сотрудников Национального архива, которых следует уволить. Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, «просто выполняли свою работу».