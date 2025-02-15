СМИ: Белый дом вынуждает увольняться сотрудников Национального архива США

Ранее журнал Rolling Stone со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Трамп запросил у своих советников «список» сотрудников Национального архива, которых следует уволить. Согласно источникам, в этот список входят не только те, кто участвовал в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но и сотрудники, которые, по их мнению, «просто выполняли свою работу».
В связи с этим некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома призывают тщательно пересмотреть этот перечень, отмечает Rolling Stone.
«Чиновники Трампа ясно дали понять сотрудникам агентства (Национального управления архива — ред.), что Белый дом хочет отстранить руководящих лиц и заменить высокопоставленных чиновников сторонниками Трампа», — рассказал CNN неназванный источник.
Телеканал отметил, что первым сотрудником, покинувшим ведомство, стал заместитель хранителя архива Уильям Босанко. По данным телеканала, в пятницу сотрудники получили от него письмо, в котором Босанко сообщал о своем уходе на пенсию.
«Помимо Босанко еще пять высокопоставленных чиновников (ведомства — ред.) могут уйти в отставку», — добавил CNN источник.