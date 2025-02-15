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Лукашенко пригласил президента Сербии в Беларусь

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с национальным праздником — Днем государственности, сообщили в субботу в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В нынешних непростых условиях Минск сохраняет твердый курс на развитие дружественных отношений с Белградом во многих отраслях.

подчеркнул он

При этом белорусский лидер отметил, что приоритетом в отношениях между двумя странами являются торгово-инвестиционные проекты и гуманитарное сотрудничество. Также большое внимание уделяют сохранению традиционных ценностей, среди которых важность семьи, воспитание молодежи и уважение к героическому прошлому.

Лукашенко добавил, что Беларуси и Сербии «есть чем гордиться и к чему вместе стремиться».

«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси в делах суверенитета и территориальной целостности Сербии», — сказал он.

Президент пожелал Вучичу и всем сербам крепкого здоровья, мира, а также дальнейших успехов в построении сильного и независимого государства.

Он также отметил, что будет рад приветствовать его и сербских коллег на белорусской земле, чтобы обсудить вопросов двусторонней повестки дня и международные темы.

Отношения с Сербией

Сербия считается ключевым партнером белорусской стороны на Балканах и является единственным государством в Европе, с которым действуют договор о свободной торговле и безвизовый режим. В 2024 году Беларусь и Сербия отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

Вучич в последний раз бывал в Минске летом 2019 года — он прибыл в белорусскую столицу на открытие II Европейских игр. Во Дворце Независимости состоялись его переговоры с Лукашенко, на которые обсуждались вопросы укрепления отношений между Сербией и Беларусью в политике и экономике.

В ноябре 2024-го Лукашенко и Вучич встретились на полях Всемирного климатического саммита в Баку. Тогда главы государств рассмотрели возможность обмена визитами между Минском и Белградом на уровне правительств.

Лукашенко Александр