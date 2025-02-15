Лукашенко пригласил президента Сербии в Беларусь

Вучич в последний раз бывал в Минске летом 2019 года — он прибыл в белорусскую столицу на открытие II Европейских игр. Во Дворце Независимости состоялись его переговоры с Лукашенко, на которые обсуждались вопросы укрепления отношений между Сербией и Беларусью в политике и экономике.