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Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

Источник: © РИА Новости

«Только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире. В этом мы поможем», — утверждает политик.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

Макрон Эмманюэль
Путин Владимир
Трамп Дональд