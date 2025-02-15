Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, сказав о доблести и отваге

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 февраля обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане, сообщила пресс-служба президента.
«Сегодня мы вспоминаем памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли», — говорится в обращении.
Напомним, что 36 лет назад, 15 февраля 1989 года, состоялся вывод советских войск из Афганистана.
Александр Лукашенко, обращаясь к ветеранам, отметил, что они «защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий».
Он подчеркнул, что «подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков».
— Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ, — говорится в обращении.
Ранее мы писали про удивительную судьбу белорусского актера Владимира Дедюшко, который прославился в «Павлинке»: рюмка «с шапочкой» от Ворошилова, «разочарование» Якуба Коласа и связь с артистом Александром Дедюшко.
Еще эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске: «По микробиологическим показателям вода безопасна».
Прочитайте и о том, что МАРТ рассказал, что в Беларуси подешевели огурцы, помидоры и молоко.
Кроме того, Минздрав сказал, что исследования аномалий генетики эмбриона будут проводиться в Беларуси.