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Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, сказав о доблести и отваге

Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, сказав о мужестве и героизме.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 февраля обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане, сообщила пресс-служба президента.

«Сегодня мы вспоминаем памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли», — говорится в обращении.

Напомним, что 36 лет назад, 15 февраля 1989 года, состоялся вывод советских войск из Афганистана.

Александр Лукашенко, обращаясь к ветеранам, отметил, что они «защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий».

Он подчеркнул, что «подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков».

— Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ, — говорится в обращении.

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