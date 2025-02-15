Лукашенко: воины-афганцы — образец честности, доблести и отваги

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Ограниченный контингент советских войск был введен в страну в декабре 1979-го. Наибольшее число ОКСВ в Афганистане было в 1985 году — 108,7 тысячи человек, а всего службу в этой стране прошло около 620 тысяч советских солдат.