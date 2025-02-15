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Лукашенко: воины-афганцы — образец честности, доблести и отваги

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам и ветеранам войны в Афганистане ко Дню памяти, передает его пресс-служба.

Источник: Sputnik.by

Сегодня мы вспоминаем памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли.

говорится в тексте обращения

Белорусский лидер отметил, что воины-интернационалисты защищали народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий, с честью выполняя свой интернациональный долг. Благодаря этому они создали базу для развитой экономики и современной социальной инфраструктуры, открыли для страны новую главу ее истории.

Глава Беларуси также подчеркнул, что спустя годы белорусы помнят и чтят подвиги молодых ребят и опытных командиров.

Для нынешних поколений вы образец честности и порядочности, доблести и отваги. Достоинств, которыми на протяжении всей своей истории славится белорусский народ.

сказал президент

Лукашенко отметил заслуги ветеранов афганской войны в работе с молодежью, подчеркнув, что они прививают ей любовь к отечеству и помогают сохранять мир и спокойствие на родной земле.

Он пожелал ветеранам-афганцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

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Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Ограниченный контингент советских войск был введен в страну в декабре 1979-го. Наибольшее число ОКСВ в Афганистане было в 1985 году — 108,7 тысячи человек, а всего службу в этой стране прошло около 620 тысяч советских солдат.

Безвозвратные потери СССР в Афганистане составили 14453 человека. Согласно официальным данным, в войне принимали участие около 30 тысяч белорусов, из них 789 погибли, 12 — пропали без вести.

Лукашенко Александр