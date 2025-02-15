Трамп заявил о попытках прессы США поссорить его с Маском

«Это настолько очевидно. Они так плохи в этом. Если бы они были хороши в этом, я бы никогда не стал президентом», — сказал Трамп.
Fox News поясняет, что ряд СМИ в США обвиняют Маска в том, что он с помощью своего департамента узурпировал полномочия Трампа, и называют миллиардера президентом Илоном Маском. Трамп, комментируя это, рассказал, что глава DOGE позвонил ему и заявил, что СМИ пытаются разлучить их, и глава государства с этим абсолютно согласен.
В интервью телеканалу Трамп и Маск заявили, что жители США умны, они понимают, что на самом деле президентская администрация и DOGE вместе работают над сокращением излишних расходов федерального правительства.
Администрация американского президента, в свою очередь, опубликовала на странице в соцсети X (бывш. Twitter) отрывок интервью.
«Президент Трамп высмеивает лузеров, создающих фейковые новости, за попытки разлучить его и Илона Маска», — подписала кадры команда американского лидера.
Ранее 14 февраля телеканал ABC сообщил, что 14 штатов подали федеральный иск против Трампа и Маска. По мнению заявителей, миллиардер — «уполномоченный агент хаоса», и его полномочия нарушают конституцию США, потому что сенат страны не утверждал Маска на посту главы DOGE.
Телеканал NBC News 12 февраля сообщил, что американский президент подписал указ, расширяющий полномочия Маска в DOGE. При этом 8 февраля сообщалось, что Нью-Йорк и 18 других штатов подали в суд на администрацию главы государства из-за программы департамента, обвиняя DOGE в незаконном доступе к федеральным системам.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 10 февраля заявил, что возвращение Трампа в Белый дом означает смену вех во внешнеполитическом курсе страны, а также в ее внутренней политике.