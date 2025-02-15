Трамп заявил о попытках прессы США поссорить его с Маском

Fox News поясняет, что ряд СМИ в США обвиняют Маска в том, что он с помощью своего департамента узурпировал полномочия Трампа, и называют миллиардера президентом Илоном Маском. Трамп, комментируя это, рассказал, что глава DOGE позвонил ему и заявил, что СМИ пытаются разлучить их, и глава государства с этим абсолютно согласен.