Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровске

— Большое количество людей выполняют с достоинством свой воинский долг, и в 2022-м, когда была объявлена частичная мобилизация, мы тоже видели, что большое количество наших сограждан, жителей Хабаровского края с достоинством пошли защищать Родину, — подчеркнул Дмитрий Демешин.