Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровске

Торжественное собрание, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялось сегодня в Доме офицеров Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Собравшихся приветствовал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона отметил, что защита Отечества — долг и обязанность гражданина России.
— Большое количество людей выполняют с достоинством свой воинский долг, и в 2022-м, когда была объявлена частичная мобилизация, мы тоже видели, что большое количество наших сограждан, жителей Хабаровского края с достоинством пошли защищать Родину, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что жители края проводят огромную работу, чтобы помочь участникам СВО: собирают помощь для наших воинов, занимаются волонтёрством, женщины шьют маскировочные сети.
По завершении торжественного собрания его участники прошли колонной до площади Славы, где возложили венок и цветы к мемориалу-памятнику погибшим воинам-интернационалистам и Вечному огню. Завершились памятные мероприятия возложением цветов к мемориалу «Черный тюльпан».