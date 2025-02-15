Правительство потратит более 12,6 млн леев на подготовку педагогов в 2025 году

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В течение 2025 года более 12,6 миллиона леев будет выделено на подготовку 5800 педагогических кадров для школ и детских садов в рамках программ «Инвестируем в учителей» и «Инвестируем в воспитателей», сообщает пресс-службы Министерства образования и исследований.