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Правительство потратит более 12,6 млн леев на подготовку педагогов в 2025 году

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В течение 2025 года более 12,6 миллиона леев будет выделено на подготовку 5800 педагогических кадров для школ и детских садов в рамках программ «Инвестируем в учителей» и «Инвестируем в воспитателей», сообщает пресс-службы Министерства образования и исследований.

Источник: Sputnik.md

Цель данной инициативы — повышение профессиональных навыков педагогов, обеспечение им доступа к качественному обучению и контенту, отвечающему задачам современной системы образования.

говорится в заявлении ведомства

Обучение будет проходить в основном в очном формате с использованием интерактивных методов и с упором на практическое применение полученных навыков. Занятия будут проводиться непосредственно в образовательных учреждениях по гибкому графику, устанавливаемому по согласованию с преподавательским составом.

Эта модель обеспечивает баланс между преподавательской деятельностью и профессиональной подготовкой, избегая перегрузки педагогов. Темы учебных курсов будут касаться решения актуальных проблем в образовании, таких как инклюзивность, управление разнообразием в школах, профилактика буллинга, отношения учитель-ученик-родители, развитие эмоционального интеллекта и прочее.

сообщила начальник главного управления Минобразования Марчелина Балека

На сегодняшний день обучение в рамках национальных программ «Инвестируем в учителей» и «Инвестируем в воспитателей» прошли более 9000 преподавателей Молдовы.

экономика
бюджет
образование