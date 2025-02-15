Правительство потратит более 12,6 млн леев на подготовку педагогов в 2025 году

Цель данной инициативы — повышение профессиональных навыков педагогов, обеспечение им доступа к качественному обучению и контенту, отвечающему задачам современной системы образования.
Обучение будет проходить в основном в очном формате с использованием интерактивных методов и с упором на практическое применение полученных навыков. Занятия будут проводиться непосредственно в образовательных учреждениях по гибкому графику, устанавливаемому по согласованию с преподавательским составом.
Эта модель обеспечивает баланс между преподавательской деятельностью и профессиональной подготовкой, избегая перегрузки педагогов. Темы учебных курсов будут касаться решения актуальных проблем в образовании, таких как инклюзивность, управление разнообразием в школах, профилактика буллинга, отношения учитель-ученик-родители, развитие эмоционального интеллекта и прочее.
На сегодняшний день обучение в рамках национальных программ «Инвестируем в учителей» и «Инвестируем в воспитателей» прошли более 9000 преподавателей Молдовы.