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Лукашенко сказал о твердом курсе на развитие дружественных отношений с Белградом

Лукашенко поздравил Вучича с Днем государственности Сербии.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности, сообщает пресс-служба белорусского президента.

День государственности Сербии отмечается 15 февраля.

«В нынешних непростых условиях Минск сохраняет твердый курс на развитие дружественных отношений с Белградом во многих отраслях», — говорится в поздравлении президента Беларуси.

Он отметил, что Беларусь и Сербия уделяют приоритетное внимание торгово-инвестиционным проектам, гуманитарному сотрудничеству, преемственности традиционных ценностей.

Александр Лукашенко сказал, что Сербия всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в делах суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, Александр Лукашенко в своем поздравлении Александру Вучичу отметил, что будет рад приветствовать его в Беларуси.

Ранее Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, сказав о доблести и отваге.

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