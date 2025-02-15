Гуцул не войдет в кабмин Молдавии, пока не завершатся судебные процессы

«Правительство проводит реформу юстиции, чтобы она дала нам результат, чтобы все те, кто нарушают закон, отвечали за свои действия, в том числе тогда, когда покупают голоса и используют коррупцию и шантаж, чтобы удержаться у власти. Сначала мы должны провести расследование, чтобы наказали людей, которые сфальсифицировали выборы (в Гагаузии — ред.)», — заявил Речан.