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Машины Красного Креста прибыли на место передачи заложников в секторе Газа

КАИР, 15 фев — РИА Новости. Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре состоится процесс передачи троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.

Источник: AP 2024

В пятницу бригады «Аль-Кудс» (военное крыло группировки «Исламский джихад») объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС сообщило, что помимо Труфанова в субботу будут освобождены еще двое заложников, у одного из которых есть гражданство США.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля.

В свою очередь офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых были арестованы в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.

С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.