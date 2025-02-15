В Красноярске почтили память воинов-интернационалистов

Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Участниками боевых действий стали 620 тысяч советских солдат и офицеров, четыре с половиной тысяч бойцов были из Красноярска. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают не только тех, кто воевал на территории этого государства, но и сражавшихся за интересы России в «горячих точках» Сирии, Югославии, Египта, Вьетнама и других стран.