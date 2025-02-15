В Красноярске почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля сотни жителей Красноярска почтили память воинов-интернационалистов возле посвященного им памятника.
Среди тех, кто пришел возложить цветы, были родные и сослуживцы бойцов, погибших при исполнении воинского долга, представители силовых структур и общественники. Также в церемонии принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов.
Последний вспомнил о своей службе в Афганистане:
— Без взлетной полосы поднимали в небо машины, совершали боевые вылеты, чудили и шутили друг над другом, горевали о потерях. Мы прошли этот сложный путь вместе. Спасибо всем защитникам Отечества! Помним.
Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Участниками боевых действий стали 620 тысяч советских солдат и офицеров, четыре с половиной тысяч бойцов были из Красноярска. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают не только тех, кто воевал на территории этого государства, но и сражавшихся за интересы России в «горячих точках» Сирии, Югославии, Египта, Вьетнама и других стран.