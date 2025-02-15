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Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента

СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге.

Источник: © РИА Новости

«К 12 часам дня у нас здесь есть информация по Республике Абхазия, проголосовало чуть более 21%», — сказал он.

Как отмечал председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.

На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.

Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.