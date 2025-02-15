ЕС решил разработать план отправки войск на Украину после конфликта

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, «при нынешнем положении дел» на Украине должен присутствовать мощный и многочисленный иностранный контингент. «Это должна быть реальная сила, чтобы русские знали, что если они когда-нибудь испытают ее, то будут разбиты. И вы можете быть уверены, что Россия испытает ее, — сказал он. — Если они [ЕС] отправятся туда с кучкой “синих касок” и винтовками, то их уничтожат».