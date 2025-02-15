У здания МИД Молдавии прошел протест против закрытия Русского культурного центра

«Мы требуем восстановить право Российского центра науки и культуры быть в Молдове. Члены Русской общины не привыкли протестовать. У нас слова, песни, повести, журналы и другое. Но в этих условиях мы научимся выражать свое возмущение на подобного рода решения. Мы хотим напомнить власти, что Молдова — многонациональная страна, а мы ее граждане. Мы будем здесь жить, отстаивать свои права», — сказала перед собравшимися председатель правления Русской общины Людмила Лащенова.