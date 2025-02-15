У здания МИД Молдавии прошел протест против закрытия Русского культурного центра

«Мы требуем восстановить право Российского центра науки и культуры быть в Молдове. Члены Русской общины не привыкли протестовать. У нас слова, песни, повести, журналы и другое. Но в этих условиях мы научимся выражать свое возмущение на подобного рода решения. Мы хотим напомнить власти, что Молдова — многонациональная страна, а мы ее граждане. Мы будем здесь жить, отстаивать свои права», — сказала перед собравшимися председатель правления Русской общины Людмила Лащенова.
В митинге также принял участие ряд молдавских политиков, которые назвали закрытие РЦНК грубой ошибкой. «Это было последней каплей, и я уверен, что даром это им не пройдет. На следующих парламентских выборах народ покажет, где им место», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС лидер партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз.
Ранее Лащенова заявила ТАСС, что решение молдавских властей вызвало недоумение и возмущение не только у Русской общины, но и у представителей многих проживающих в республике народов. Российский центр культуры в Кишиневе, по ее словам, долгие годы был площадкой сотрудничества представителей более чем 90 национальностей, проживающих в Молдавии, и служил благородному делу укрепления дружбы между народами.
МИД Молдавии заявил 13 февраля о расторжении соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда беспилотников на территории республики. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, говорится, что после завершения процедуры расторжения соглашения РЦНК прекратит свою деятельность в республике. Посол РФ Олег Озеров назвал обвинения, выдвинутые в связи с падением беспилотников, безосновательными. Он призвал власти Молдавии и прессу не делать скоропалительных выводов, дождаться результатов расследования и установления принадлежности упавших летательных аппаратов. Дипломат заявил также, что Москва не заинтересована в обострении отношений.