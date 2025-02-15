Дональд Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центра

Дебора Раттер, долгое время возглавлявшая центр, также была уволена с поста директора. Временно исполняющим обязанности директора назначен Ричард Гренелл, который ранее занимал пост посла США в Германии при первом сроке Дональда Трампа. Сам президент США стал новым председателем центра.
«Для меня большая честь быть председателем Кеннеди-центра», — заявил Трамп. Кадровые изменения произошли 12 февраля.
Кеннеди-центр был открыт 8 сентября 1971 года, в память о 35-м президенте США Джоне Кеннеди. В центре базируются и проводят свои мероприятия: Национальный симфонический оркестр США, Американский институт киноискусства, Вашингтонский хор, Национальная опера и Общество исполнительских искусств.