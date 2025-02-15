Дональд Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центра

Дебора Раттер, долгое время возглавлявшая центр, также была уволена с поста директора. Временно исполняющим обязанности директора назначен Ричард Гренелл, который ранее занимал пост посла США в Германии при первом сроке Дональда Трампа. Сам президент США стал новым председателем центра.