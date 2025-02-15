В Молдавии протестуют против закрытия Российского центра науки и культуры

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки (РЦНК) должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Члены Русской общины Молдавии в субботу собрались перед зданием министерства иностранных дел республики. С собой они принесли молдавские и российские флаги, а также растянули баннер с заявлением «Молдова! Россия! Дружба!!!». При себе у них и плакаты, с помощью которых представители Русской общины призывают не допустить повторения украинского сценария в Молдавии.
«Решение о запрете Российского центра науки и культуры не выдерживает никакой критики. Мы не протестуем, это не форма нашей работы, но мы научимся выражать свое возмущение подобными решениями», — заявила председатель Русской общины Людмила Лащенова.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.