Шольц вновь призвал к введению ЧС ради помощи Украине

Ранее на этой неделе Шольц уже заявил, что Германии необходимо как можно скорее увеличить помощь Киеву на фоне начавшихся переговоров США и России, отметив, что для этого бундестагу следует признать чрезвычайной ситуацией конфликт между Россией и Украиной и его «серьезные последствия для безопасности Германии и Европы».