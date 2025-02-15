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МИД: РФ признательна зарубежным партнерам за помощь в освобождении Труфанова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россия признательна палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в освобождении удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 года в ходе так называемой гуманитарной паузы на свободу вышли трое граждан России: Р. Кривой, Е. Труфанова и И. Татти. При этом стоит напомнить, что они были освобождены в исключительном порядке без каких-либо условий и требований встречных шагов с израильской стороны», — отметила дипломат.

Захарова Мария