МИД: РФ признательна зарубежным партнерам за помощь в освобождении Труфанова

«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной. Также благодаря усилиям российских дипломатов в ноябре 2023 года в ходе так называемой гуманитарной паузы на свободу вышли трое граждан России: Р. Кривой, Е. Труфанова и И. Татти. При этом стоит напомнить, что они были освобождены в исключительном порядке без каких-либо условий и требований встречных шагов с израильской стороны», — отметила дипломат.