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Захарова заявила о намерении добиться возвращения уроженца Донбасса из Газы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: МИД России

«Намерены и дальше продолжать энергично добиваться скорейшего возвращения домой остающегося в Газе еще одного нашего соотечественника, уроженца Донбасса Максима Харкина, а также внимательного отношения руководства ХАМАС к другим гуманитарным просьбам российской стороны», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Ранее в субботу россиянин Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.

«Это стало возможным в результате настойчивых и целенаправленных действий российской дипломатии, включая интенсивные контакты с политическим руководством движения ХАМАС. Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила об освобождении россиян в ноябре 2023 год, которое состоялось во время «гуманитарной паузы».

«При этом стоит напомнить, что они были освобождены в исключительном порядке без каких-либо условий и требований встречных шагов с израильской стороны», — заключила Захарова.