Генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за Украины

«Не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи», — сказал он.