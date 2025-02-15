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Генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Европейского союза прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине и предложить конкретные идеи.

Источник: Reuters

«Не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи», — сказал он.

14 февраля Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркивал, что переговоры еще не начались, но он выразил уверенность в том, что Украина не будет членом НАТО.

НАТО