ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках с октября 2023 года. Он уже передан Красному Кресту. В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Недавно он заявлял, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад».
Почти 500 дней плена.
Россиянин Александр Труфанов и еще два заложника освобождены в Газе и переданы сотрудникам Красного Креста, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Помимо 29-летнего Труфанова (имеющего также израильский паспорт) на свободу вышли 36-летний американец Саги Декель-Чен и 46-летний израильтянин Яир Хорн. 11 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если ХАМАС не отпустит заложников к полудню субботы, то в Газе снова возобновятся боевые действия. С аналогичным требованием выступил президент США Дональд Трамп, сообщивший, что ~в противном случае в Газе «разразится ад».~
Церемония обмена прошла в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Перед освобождением заложников вывели на сцену и в окружении вооруженных людей заставили выступить с короткой «благодарственной речью». Как сообщает New York Post, Яиру Хорну подарили песочные часы с изображением израильского заложника Матана Зангаукера и его матери Эйнав и надписью «Время на исходе».
Глава политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что россиянина планировали освободить позже, однако ~процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину и признания поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.~
«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности возвращающиеся заложники пересекли границу и оказались на израильской территории. В настоящий момент израильские заложники направляются к первоначальной точке приема на юге Израиля, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
После встречи с родными и первичного медосмотра освобожденных заложников на армейских вертолетах доставят в больницы в центральной части Израиля для более детального обследования.
«Мы понимаем, что спустя почти полтора года плена, почти 500 дней их состояние здоровья абсолютно неудовлетворительное: они были в туннелях без солнечного света очень много времени и питание, медицинскую помощь практически не получали», — отметила официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.
Что известно о заложниках.
Александр Труфанов родился в Ростове-на-Дону в семье с еврейскими корнями. В конце 1990-х вместе с родственниками переехал в Израиль и стал жить в кибуце Нир-Оз. От российского гражданства в семье отказываться не стали. После школы Александр окончил университет имени Бен-Гуриона, где изучал электронику, впоследствии работал инженером в представительстве компании Amazon.
В октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой Труфановой, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов погиб. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным. При захвате он был ранен.
Мать Елена Труфанова после переезда работала на местном заводе, отец Виталий Труфанов был садовником. Бабушка Ирина Татти переехала в Израиль несколько лет назад, а до этого много лет жила в Ростове-на-Дону и работала в детской поликлинике.
Второй освобожденный заложник, 36-летний Саги Декель-Чен, работал в Нир-Оз в местном механическом цехе, в Израиль его семья переехала из США. Третий, 46-летний Яир Хорн, жил в том же кибуце, занимался ремонтом и строительством. В Израиль он перебрался из Аргентины.
В настоящее время в заложниках ХАМАС остается лишь один россиянин — Максим Харкин. Он родился в Донбассе и получил российское гражданство уже после захвата.
Муса Абу Марзук заявил, что группировка примет во внимание просьбу России об освобождении Харкина, которого могут отпустить на втором этапе обмена между ХАМАС и Израилем.
«Мы с уважением отнеслись к просьбе России, но в данный момент не можем раскрывать информацию о заложниках, входящих во второй этап сделки, переговоры по которому начнутся на следующей неделе, если Израиль отправит свою делегацию в Доху», — сказал Муса Абу Марзук.
Соглашение о прекращении огня.
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня 19 января в столице Катара Дохе. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложника, на втором — освободить остальных.
О заключении соглашения тогда же сообщил Трамп, к тому времени еще не вступивший в должность президента. Позже стало известно, что план прекращения огня разрабатывался почти полгода.