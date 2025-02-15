ХАМАС освободил троих заложников, включая россиянина Труфанова

В октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой Труфановой, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов погиб. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным. При захвате он был ранен.