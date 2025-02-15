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Виктор Лукашенко и министр спорта РФ обсудили планы на будущее

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел в субботу в Раубичах встречу с руководителем Олимпийского комитета России и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, передает Sputnik.

Источник: Telegram / НОК Беларуси

Президенты комитетов обсудили проекты в рамках сотрудничества в спортивной сфере, а также планы на будущее. При этом Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие будет и далее только расширяться, а обе страны, в частности на примере Кубка сильнейших по биатлону, проходящего в Раубичах, доказывают, что в условиях санкций можно организовывать состязания мирового уровня.

По словам главы НОК, в минувшем году свыше 20 спортивных специалистов прошли обучение в Российском международном олимпийском университете, важны также проекты «Дети Азии», «Дети Приморья», где ребята из Беларуси показывают хорошие результаты, занимая высокие места.

Хочется, чтобы мы это сотрудничество продолжили и укрепили.

сказал Лукашенко

Дегтярев в свою очередь отметил, что РФ настроена на возвращение в международную олимпийскую семью, а также поблагодарил Беларусь за поддержку и проводимые совместные проекты.

По его словам, в непростые времена российские и белорусские спортсмены получили хорошую соревновательную практику, а атлеты из РФ ощущают и ценят поддержку белорусов.

Министр спорта пригласил Лукашенко на Международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе, Форум юных олимпийцев и другие российские спортивные мероприятия.

Дегтярев также поздравил Лукашенко с переизбранием президентом НОК и подчеркнул, что признание результатов выборов МОК является хорошим сигналом.