Виктор Лукашенко и министр спорта РФ обсудили планы на будущее

Президенты комитетов обсудили проекты в рамках сотрудничества в спортивной сфере, а также планы на будущее. При этом Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие будет и далее только расширяться, а обе страны, в частности на примере Кубка сильнейших по биатлону, проходящего в Раубичах, доказывают, что в условиях санкций можно организовывать состязания мирового уровня.