Виктор Лукашенко и министр спорта РФ обсудили планы на будущее

Президенты комитетов обсудили проекты в рамках сотрудничества в спортивной сфере, а также планы на будущее. При этом Лукашенко выразил уверенность, что взаимодействие будет и далее только расширяться, а обе страны, в частности на примере Кубка сильнейших по биатлону, проходящего в Раубичах, доказывают, что в условиях санкций можно организовывать состязания мирового уровня.
По словам главы НОК, в минувшем году свыше 20 спортивных специалистов прошли обучение в Российском международном олимпийском университете, важны также проекты «Дети Азии», «Дети Приморья», где ребята из Беларуси показывают хорошие результаты, занимая высокие места.
Хочется, чтобы мы это сотрудничество продолжили и укрепили.
Дегтярев в свою очередь отметил, что РФ настроена на возвращение в международную олимпийскую семью, а также поблагодарил Беларусь за поддержку и проводимые совместные проекты.
По его словам, в непростые времена российские и белорусские спортсмены получили хорошую соревновательную практику, а атлеты из РФ ощущают и ценят поддержку белорусов.
Министр спорта пригласил Лукашенко на Международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в Уфе, Форум юных олимпийцев и другие российские спортивные мероприятия.
Дегтярев также поздравил Лукашенко с переизбранием президентом НОК и подчеркнул, что признание результатов выборов МОК является хорошим сигналом.