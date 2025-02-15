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Шавкат Мирзиёев посетит Кувейт с официальным визитом

Vaib.uz (Узбекистан. 15 февраля). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17—18 февраля совершит официальный визит в Кувейт. В рамках поездки запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также встречи с представителями правительства, ведущих компаний и банковско-финансовых структур Кувейта.

Источник: Vaib.Uz

Основной повесткой визита станет развитие узбекско-кувейтских отношений, укрепление многопланового партнерства и расширение сотрудничества в приоритетных сферах. Среди ключевых направлений — торговля, инвестиции, инновации, «зеленая» энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт, логистика, инфраструктурные проекты, а также здравоохранение.

Особое внимание будет уделено вопросам культурно-гуманитарного и туристического обмена, а также международному и региональному сотрудничеству.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, которые заложат основу для дальнейшего укрепления партнерства между Узбекистаном и Кувейтом.

Шавкат Мирзиеев