Шавкат Мирзиёев посетит Кувейт с официальным визитом

Основной повесткой визита станет развитие узбекско-кувейтских отношений, укрепление многопланового партнерства и расширение сотрудничества в приоритетных сферах. Среди ключевых направлений — торговля, инвестиции, инновации, «зеленая» энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт, логистика, инфраструктурные проекты, а также здравоохранение.
Особое внимание будет уделено вопросам культурно-гуманитарного и туристического обмена, а также международному и региональному сотрудничеству.
По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, которые заложат основу для дальнейшего укрепления партнерства между Узбекистаном и Кувейтом.