Шавкат Мирзиёев посетит Кувейт с официальным визитом

Vaib.uz (Узбекистан. 15 февраля). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17—18 февраля совершит официальный визит в Кувейт. В рамках поездки запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также встречи с представителями правительства, ведущих компаний и банковско-финансовых структур Кувейта.