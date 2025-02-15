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Захарова: интерес к «клоунам на Банковой» утрачен

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский уже не может никого удивить «чувствительной информацией» о роли команды экс-президента США Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине, поэтому интерес к «клоунам на Банковой» утрачен. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Зеленскому говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности и отсутствие вопросов к нему.

Источник: РИА "Новости"

«Раньше Зеленский шантажировал американский политический бомонд тем, что мог и периодически вбрасывал подробности участия команды Байдена в разжигании конфликта и коррупционных схемах. Вот его и продолжали слушать, как оракула. Теперь имеющейся у него чувствительной информацией никого не удивишь. Каждый день в США публикуются изобличающие либеральную шайку материалы, — отметила Захарова. — Соответственно, и интерес к этим клоунам на Банковой утрачен».

Захарова Мария