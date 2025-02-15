«Раньше Зеленский шантажировал американский политический бомонд тем, что мог и периодически вбрасывал подробности участия команды Байдена в разжигании конфликта и коррупционных схемах. Вот его и продолжали слушать, как оракула. Теперь имеющейся у него чувствительной информацией никого не удивишь. Каждый день в США публикуются изобличающие либеральную шайку материалы, — отметила Захарова. — Соответственно, и интерес к этим клоунам на Банковой утрачен».