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МИД Франции призвал не «навязывать» Евросоюзу чужую политическую модель

Никто не обязан принимать политическую модель Евросоюза, но и не следует навязывать свою, написал глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро в социальной сети X. Такое заявление он сделал после недавней речи вице-президента США Джей Ди Вэнса об отходе ЕС от демократии.

Источник: AP 2024

Кроме принципа неизменности выбранной политической модели Барро отметил, что свобода слова в Европе гарантирована. По его словам, никакая критика извне не станет угрозой для уверенного в себе человека.

Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Вэнс выступил с критикой Евросоюза. Он заявил, что страны-участницы объединения отошли от фундаментальных демократических ценностей США. По его мнению, угроза европейской целостности не исходит от России или Китая, а находится внутри. Вэнс также обратил внимание на ограничение плюрализма на самой конференции: представителям левых и правых популистских партий запретили участвовать в мероприятии.

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