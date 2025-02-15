МИД Франции призвал не «навязывать» Евросоюзу чужую политическую модель

Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Вэнс выступил с критикой Евросоюза. Он заявил, что страны-участницы объединения отошли от фундаментальных демократических ценностей США. По его мнению, угроза европейской целостности не исходит от России или Китая, а находится внутри. Вэнс также обратил внимание на ограничение плюрализма на самой конференции: представителям левых и правых популистских партий запретили участвовать в мероприятии.