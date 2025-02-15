Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальных служб из-за проблем с теплом в Ростове

В Ростове-на-Дону в субботу, 15 февраля, врио главы администрации города Александр Скрябин провел встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций. В повестке оказались вопросы теплоснабжения, в частности, постоянные порывы на теплотрассах.
— Нарушение сроков восстановления теплоснабжения, повторные дефекты в одних и тех же местах, слабая организация работ по ликвидации наледей, образующихся при порывах, недостаточное количестве бригад, — перечислил проблемы Александр Скрябин.
Врио главы администрации города уверен, что все это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны ресурсоснабжающих организаций.
— Обозначил, что отсутствие паспорта готовности города на протяжении четырех лет к зимнему периоду недопустимо. Принял решение: еженедельно встречаться со всеми представителями ресурсоснабжающих организаций для оперативного решения текущих проблем. Кроме того, основная задача для департамента ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций — включение в федеральные программы и проекты, — сообщил в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Напомним, из-за непогоды в Ростове ввели режим повышенной готовности. Он продлится до 21 февраля.