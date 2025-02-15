Александр Скрябин раскритиковал работу коммунальных служб из-за проблем с теплом в Ростове

— Обозначил, что отсутствие паспорта готовности города на протяжении четырех лет к зимнему периоду недопустимо. Принял решение: еженедельно встречаться со всеми представителями ресурсоснабжающих организаций для оперативного решения текущих проблем. Кроме того, основная задача для департамента ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций — включение в федеральные программы и проекты, — сообщил в своем телеграм-канале Александр Скрябин.